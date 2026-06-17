Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Які наслідки цинічного удару по Сумщині?

Російський безпілотник типу "Герань-2" вдарив по території кінно-спортивної школи.

Росіяни свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи,

– написав Олег Григоров.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Водночас відомо, що ворожий удар припав по стайні. На жаль, внаслідок атаки загинуло троє коней.

На місці після влучання також спалахнула пожежа, її вже вдалося локалізувати.

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Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни атакували Україну 119 ударними безпілотниками. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 97 ворожих дронів.

Окрім Сумщини, під ворожим ударом опинилося також Запоріжжя: там загинула одна людина, ще 7 постраждали

Внаслідок ударів по місту виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на загальній площі 800 квадратних метрів. Як повідомили в ДСНС, через постійну загрозу повторного удару займання вдалося ліквідувати лише під ранок. Крім цього, у кількох районах пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.