За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
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Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
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БпЛА курсом на м.Суми з півночі. БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня.22:13, 16 червня21:41, 16 червня
БпЛА курсом на м.Суми з півночі.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня.