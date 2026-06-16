Про це інформує Херсонська міська рада.

Дивіться також Росія вночі атакувала одне з міст на Харківщині: є постраждалі, серед яких – діти

Близько 1:30 ночі, під час приїзду бригади швидкої медичної допомоги на виклик у Корабельний район, російські окупаційні війська атакували медиків безпілотником.

Внаслідок удару постраждали двоє медпрацівників – чоловіки віком 51 і 63 років. Обоє мають контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.



51-річного парамедика госпіталізовано. Тоді як інший постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

До слова, в ніч на 16 червня ворожі ударні БпЛА також атакували Харківщину, зокрема Балаклію. Вогонь спалахнув в чотирьох приватних житлових будинках та підвальному приміщенні. Окрім того, горіли й цивільні автівки, господарчі споруди та гараж.

На жаль, є 8 осіб постраждали, серед них – 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець.

Загалом вночі окупанти випустили на Україну дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 132 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітаторів типу "Пародія". Водночас на 9 локаціях фіксують влучання двох ракет та 16 ударних БпЛА. Ще на 8 – падіння уламків.