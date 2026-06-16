Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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З 18:00 15 червня й до ранку 16 червня російські війська випустили на Україну дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 132 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітаторів типу "Пародія".

Пуски фіксувалися з території Росії, зокрема з районів Шаталово, Орла, Курська, Брянська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– уточнили в ПС.

Станом на ранок протиповітряна оборона зуміла знешкодити чи ліквідувати 114 ворожих дронів різних типів.

Водночас на 9 локаціях фіксують влучання двох ракет та 16 ударних БпЛА. Ще на 8 – падіння уламків.

У ЗСУ наголосили, що повітряна тривога для деяких регіонів триває й досі, тож закликали дотримуватись правил безпеки.

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До слова, вночі 16 червня російські окупанти атакували дронами місто Балаклія, що у Харківські області. Внаслідок влучань спалахнули пожежі. Палали чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, цивільні автівки, господарчі споруди та гараж.