Об этом сообщает Херсонский городской совет.

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Около 1:30 ночи, во время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызов в Корабельный район, российские оккупационные войска атаковали медиков беспилотником.

В результате удара пострадали два медицинских работника – мужчины в возрасте 51 и 63 лет. Оба получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.



51-летний парамедик госпитализирован. В то время как другой пострадавший будет лечиться амбулаторно.

К слову, в ночь на 16 июня вражеские ударные БПЛА также атаковали Харьковскую область, в частности Балаклею. Пожар вспыхнул в четырех частных жилых домах и подвальном помещении. Кроме того, горели и гражданские автомобили, хозяйственные постройки и гараж.

К сожалению, пострадали 8 человек, среди них – 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Всего ночью оккупанты выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 132 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". В то же время на 9 локациях фиксируют попадания двух ракет и 16 ударных БПЛА. Еще на 8 – падение обломков.