Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Смотрите также Среди пострадавших – беременная и дети: возросло число раненых в результате обстрела Киева

Последствия атаки на Харьковскую область

В результате российского удара беспилотниками в Балаклее зафиксированы возгорания в четырех частных жилых домах и подвальном помещении. Кроме того, загорелись гражданские автомобили, хозяйственные постройки и гараж.

К сожалению, есть 8 пострадавших, среди них – 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Синегубов подчеркнул, что в настоящее время на местах попаданий работают соответствующие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий удара.

Какие города недавно атаковала Россия?

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный обстрел, атаковав Харьков, Днепр и Киев.

В Киеве повреждены Киево-Печерская лавра, "Мистецький арсенал" и киностудия имени Довженко. Кроме того, пострадали жилые дома практически в каждом районе столицы.

Число погибших возросло до 5 человек, а 38 человек получили ранения. Среди них – двое детей 5 и 6 лет и женщина на 31-й неделе беременности.

Ударные беспилотники врага нанесли удар по Харьковскому художественному музею, который еще называют одним из старейших музеев Украины. После прицельного попадания на объекте вспыхнул пожар – спасатели пытались его ликвидировать 4 часа.

В Днепре оккупанты повредили Дом органной и камерной музыки, а также уникальный концертный орган.