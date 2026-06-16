Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Перші вибухи у Запорізькій області пролунали о 22:52.

Згодом Федоров повідомив, що росіяни атакували один із районів обласного центру. Там виникла пожежа.

Унаслідок російських обстрілів також пошкоджень зазнав освітній заклад у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна.

Атака на Запоріжжя / Фото ОВА

Також сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі.

Попередньо, ворог завдав 5 ударів по Запоріжжю,

– зазначив голова ОВА.

Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео

Наразі відомо, що троє осіб звернулися за допомогою до медиків. На жаль, одна людина загинула.

Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео

Нагадаємо, що вдень росіяни вдарили по Харкову. Травми отримали 3 особи. У Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству, а у Київському ударні дрони упали у дворі багатоповерхівки та на території церкви.

Загалом до ранку 16 червня сили ППО збили чи знешкодили 114 ворожих безпілотників. На 9 локаціях було зафіксовано влучання двох ракет та 16 дронів, ще на 8 локаціях – падіння уламків.