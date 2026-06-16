Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно об атаке на Запорожье?

Первые взрывы в Запорожской области прогремели в 22:52.

Позже Федоров сообщил, что россияне атаковали один из районов областного центра. Там возник пожар.

В результате российских обстрелов также пострадало учебное заведение в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна.

Атака на Запорожье / Фото ОВА

Также произошёл пожар в жилом доме и торговом центре.

По предварительным данным, враг нанёс 5 ударов по Запорожью,

– отметил глава ОВА.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

На данный момент известно, что трое человек обратились за помощью к медикам. К сожалению, один человек погиб.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

Напомним, что днем россияне нанесли удар по Харькову. Травмы получили 3 человека. В Холодногорском районе оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию, а в Киевском ударные дроны упали во дворе многоэтажного дома и на территории церкви.

Всего к утру 16 июня силы ПВО сбили или обезвредили 114 вражеских беспилотников. На 9 объектах было зафиксировано попадание двух ракет и 16 дронов, еще на 8 объектах — падение обломков.