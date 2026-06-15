Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда летят "Шахеды"?

21:28, 15 июня

В Харьковской области семь человек пострадали в результате ракетного удара по Добреньке Берестинского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Среди них две девочки семи и 10 лет. В результате попадания загорелся заброшенный дом, еще 10 частных домов были повреждены.

21:13, 15 июня

Реактивный БПЛА изменил курс на Кропивницкий.

21:10, 15 июня

Реактивный БПЛА пролетел мимо Александрии в направлении Кременчуга.

21:09, 15 июня

БПЛА из Харьковской области, направляющийся в Полтавскую область.

20:46, 15 июня

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога.

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