Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди летять "Шахеди"?
На Харківщині семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Добреньці Берестинського району, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Серед них двоє дівчат семи та 10 років. Через влучання зайнялася пожежа у покинутому будинку, ще 10 приватних будинків були пошкоджені. Реактивний БпЛА змінив курс на Кропивницький. Реактивний БпЛА повз Олександрію на Кременчук. БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщину. Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг.
На Харківщині семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Добреньці Берестинського району, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Серед них двоє дівчат семи та 10 років. Через влучання зайнялася пожежа у покинутому будинку, ще 10 приватних будинків були пошкоджені.
Реактивний БпЛА змінив курс на Кропивницький.
Реактивний БпЛА повз Олександрію на Кременчук.
БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщину.
Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг.
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