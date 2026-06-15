Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також На користь пропаганді: Ігнат пояснив, чому не можна публікувати фото уламків ракет під час атак

Куди летять "Шахеди"?

21:28, 15 червня

На Харківщині семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Добреньці Берестинського району, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Серед них двоє дівчат семи та 10 років. Через влучання зайнялася пожежа у покинутому будинку, ще 10 приватних будинків були пошкоджені.

21:13, 15 червня

Реактивний БпЛА змінив курс на Кропивницький.

21:10, 15 червня

Реактивний БпЛА повз Олександрію на Кременчук.

21:09, 15 червня

БпЛА із Харківщини курсом на Полтавщину.

20:46, 15 червня

Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг.