Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як фото уламків може впливати на російську пропаганду?

За словами Ігната, будь-які такі матеріали можуть бути використані російською пропагандою для створення фейкових наративів і викривлення інформації про події. Зокрема, він навів приклад фото уламка ракети Patriot, яке ворог використав для поширення неправдивих заяв про нібито "самообстріл" України та удар по Києво-Печерській лаврі.



Як російська пропаганда використовує фото українців / Фото з фесбук-сторінки Юрія Ігната

Ігнат наголосив, що під час нічного масованого обстрілу 15 червня Росія застосовувала значну кількість балістичних ракет, а українська ППО, зокрема комплекси Patriot, активно працювала по цілях.

У Повітряних силах підкреслюють, що інформаційна обережність є частиною безпеки, адже навіть фото уламків можуть бути використані ворогом у власних інформаційних операціях.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, випустивши загалом 681 повітряну ціль, серед яких 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Оборонці неба уточнили, що ворог застосував крилаті та балістичні ракети, зокрема "Циркон", "Іскандер-М/С-400", "Іскандер-К" та Х-101, а також дрони різних типів, зокрема ударні.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 632 цілі, серед них 50 ракет і 582 БпЛА, зокрема майже всі крилаті ракети та більшість дронів. Проте, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння уламків ще на низці об'єктів. Основним напрямком удару став Київ, також під обстріл потрапили Дніпро та Харків.