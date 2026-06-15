Об этом начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал на своей странице в Facebook.

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Как фото обломков может повлиять на российскую пропаганду?

По словам Игната, любые подобные материалы могут быть использованы российской пропагандой для создания фейковых нарративов и искажения информации о событиях. В частности, он привел пример фотографии обломка ракеты Patriot, которую враг использовал для распространения ложных заявлений о якобы "самообстреле" Украины и ударе по Киево-Печерской лавре.



Как российская пропаганда использует фото украинцев / Фото с фейсбук-страницы Юрия Игната

Игнат подчеркнул, что во время ночного массированного обстрела 15 июня Россия применяла значительное количество баллистических ракет, а украинская ПВО, в частности, комплексы Patriot, активно работала по целям.

В воздушных силах подчеркивают, что информационная осторожность является частью безопасности, ведь даже фото обломков могут быть использованы врагом в собственных информационных операциях.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, выпустив в общей сложности 681 воздушную цель, среди которых 70 ракет и 611 беспилотников разных типов. Защитники неба уточнили, что враг применил крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Циркон", "Искандер-М/С-400", "Искандер-К" и Х-101, а также дроны разных типов, в том числе ударные.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 632 цели, в том числе 50 ракет и 582 БпЛА, в том числе почти все крылатые ракеты и большинство дронов. Однако зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных беспилотников на 42 локациях, а также падение обломков еще на ряде объектов. Основным направлением удара стал Киев, также под обстрел попали Днепр и Харьков.