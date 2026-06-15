Об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Facebook.

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Что сказал Сибига о циничном ударе россиян по Киево-Печерской Лавре?

Сибига резко осудил повреждение Киево-Печерской лавры в результате российского удара, назвав этот акт проявлением "государственного варварства". По словам главы МИД, атаковав одну из величайших святынь христианства, президент России Владимир Путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории". Он подчеркнул, что виновные в этом преступлении должны понести наказание, а Россия проиграет войну.

Сибига отметил, что святые места Киева неоднократно подвергались разрушениям на протяжении истории – от нападений монголо-татарской орды в XIII веке до действий нацистского и большевистского режимов в XX веке. В то же время, по мнению министра, современные действия России являются целенаправленными атаками на культурное наследие. Он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является уникальным памятником мирового значения, внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и находящимся под особой охраной международного права.

В связи с циничной атакой Украина инициирует все необходимые процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов, требуя надлежащей реакции на повреждение объекта культурного наследия.

Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство,

– подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 15 июня была повреждена Киево-Печерская лавра. Российский дрон попал в крышу Успенского собора, повредив значительную часть верхней конструкции здания. Сразу после удара из храма эвакуировали религиозные реликвии, древние иконы и музейные экспонаты.

Благодаря оперативным действиям братии лавры и спасателей удалось избежать угрозы для людей и сохранить святыни. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и оценка нанесенного ущерба. Кроме того, на территории заповедника зафиксировали незначительные повреждения еще нескольких зданий.

Отметим, что в Киеве последствия массированной атаки зафиксировали почти в 50 местах. В результате обстрела в городе повреждены и разрушены жилые дома, также возникли многочисленные пожары.