Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, повідомляє 24 Канал.

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Де летять ворожі БпЛА?

Де зараз є загроза удару: дивіться на карті