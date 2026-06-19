Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, повідомляє 24 Канал.

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Де летять ворожі БпЛА?

Де зараз є загроза удару: дивіться на карті

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20:44, 19 червня

Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.

20:16, 19 червня

Запоріжжя: в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.

20:15, 19 червня

Реактивні БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.

19:58, 19 червня

Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.

19:49, 19 червня

Сумщина: БпЛА курсом на/повз Боромлю зі сходу, курс – західний.