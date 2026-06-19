Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, повідомляє 24 Канал.
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Де летять ворожі БпЛА?
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Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків. Запоріжжя: в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях. Реактивні БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку. Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків. Сумщина: БпЛА курсом на/повз Боромлю зі сходу, курс – західний.20:44, 19 червня20:16, 19 червня20:15, 19 червня19:58, 19 червня19:49, 19 червня
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.
Запоріжжя: в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.
Реактивні БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.
Сумщина: БпЛА курсом на/повз Боромлю зі сходу, курс – західний.