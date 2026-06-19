О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ и наблюдатели, сообщает 24 Канал.
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Куда летят вражеские БПЛА?
Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте
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Полтавская область: БПЛА направляется в сторону Зинькова. Запорожье: в районе города обнаружен вражеский БПЛА. Оставайтесь в укрытиях. Реактивные БПЛА на юге Сумской области, следующие в сторону Ахтирки. Полтавская область: БПЛА направляется в сторону Зинькова. Сумская область: БПЛА направляется на/мимо Боромли с востока, курс — западный.
Полтавская область: БПЛА направляется в сторону Зинькова.
Запорожье: в районе города обнаружен вражеский БПЛА. Оставайтесь в укрытиях.
Реактивные БПЛА на юге Сумской области, следующие в сторону Ахтирки.
Полтавская область: БПЛА направляется в сторону Зинькова.
Сумская область: БПЛА направляется на/мимо Боромли с востока, курс — западный.