О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ и наблюдатели, сообщает 24 Канал.

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Куда летят вражеские БПЛА?

Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте

20:44, 19 июня

Полтавская область: БПЛА направляется в сторону Зинькова.

20:16, 19 июня

Запорожье: в районе города обнаружен вражеский БПЛА. Оставайтесь в укрытиях.

20:15, 19 июня

Реактивные БПЛА на юге Сумской области, следующие в сторону Ахтирки.

19:58, 19 июня

Полтавская область: БПЛА направляется в сторону Зинькова.

19:49, 19 июня

Сумская область: БПЛА направляется на/мимо Боромли с востока, курс — западный.