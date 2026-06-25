У Повітряних силах відстежують ситуацію в небі над Україною. Про загрози пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою і перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

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22:23, 25 червня

БпЛА на заході Чернігівщини, курс на Київщину.

22:10, 25 червня

  • БпЛА на Чернігівщині, курс на Ніжин.
  • Реактивний БпЛА на Харківщині, курс західний.
22:06, 25 червня

БпЛА курсом на Харків з північного сходу.

21:42, 25 червня

Реактивний БпЛА у напрямку Люботина на Харківщині із півночі.

21:37, 25 червня

БпЛА на Харків із північного сходу.

21:33, 25 червня

Реактивний БпЛА прямує на Чугуїв.

21:32, 25 червня

Реактивний БпЛА на Старий Салтів на Харківщині з півночі.

21:24, 25 червня

  • БпЛА у напрямку Шостки на Сумщині зі сходу.
  • Реактивний БпЛА на сході Полтавщини у північно-східному напрямку.
21:20, 25 червня

БпЛА на Харків з півночі.