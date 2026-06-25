У Повітряних силах відстежують ситуацію в небі над Україною. Про загрози пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
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Що відомо про атаку?
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БпЛА на заході Чернігівщини, курс на Київщину.
- БпЛА на Чернігівщині, курс на Ніжин.
- Реактивний БпЛА на Харківщині, курс західний.
БпЛА курсом на Харків з північного сходу.
Реактивний БпЛА у напрямку Люботина на Харківщині із півночі.
БпЛА на Харків із північного сходу.
Реактивний БпЛА прямує на Чугуїв.
Реактивний БпЛА на Старий Салтів на Харківщині з півночі.
- БпЛА у напрямку Шостки на Сумщині зі сходу.
- Реактивний БпЛА на сході Полтавщини у північно-східному напрямку.
БпЛА на Харків з півночі.