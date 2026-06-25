В Военно-воздушных силах следят за ситуацией в небе над Украиной. Об угрозах пишут и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

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