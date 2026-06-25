В Военно-воздушных силах следят за ситуацией в небе над Украиной. Об угрозах пишут и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.
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Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
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БПЛА на западе Черниговской области, направляется в сторону Киевской области. Реактивный БПЛА направляется в Чугуев. Реактивный БПЛА над Старым Салтьовом в Харьковской области, приближающийся с севера. БПЛА на Харьков с севера.
БПЛА на западе Черниговской области, направляется в сторону Киевской области.
Реактивный БПЛА направляется в Чугуев.
Реактивный БПЛА над Старым Салтьовом в Харьковской области, приближающийся с севера.
БПЛА на Харьков с севера.