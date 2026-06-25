В Военно-воздушных силах следят за ситуацией в небе над Украиной. Об угрозах пишут и мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

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22:23, 25 июня

БПЛА на западе Черниговской области, направляется в сторону Киевской области.

22:10, 25 июня

  • БПЛА в Черниговской области, курс на Нежин.
  • Реактивный БПЛА в Харьковской области, курс на запад.
22:06, 25 июня

21:42, 25 июня

21:37, 25 июня

21:33, 25 июня

Реактивный БПЛА направляется в Чугуев.

21:32, 25 июня

Реактивный БПЛА над Старым Салтьовом в Харьковской области, приближающийся с севера.

21:24, 25 июня

  • БПЛА в направлении Шостки в Сумской области с востока.
  • Реактивный БПЛА на востоке Полтавской области в северо-восточном направлении.
21:20, 25 июня

БПЛА на Харьков с севера.