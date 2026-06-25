Про наслідки обстрілів повідомив начальник правління АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
Читайте також У Запоріжжі російський БпЛА влучив в електротяг Укрзалізниці: які наслідки
Що відомо про удари по локомотивах?
За словами Перцовського, один приліт стався в Сумській області. Ще три припали на Запоріжжя. Бригади залізничників вдалося евакуювати, однак останній удар по Запоріжжю став смертельним.
Машиніст встиг убезпечити своє життя. Проте його помічник, який перебував у задній кабіні, на жаль, загинув. Голова Укрзалізниці зазначив, що наразі опрацьовуються всі деталі інцидентів.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Рятуємо десятки залізничних команд щотижня, але і кожне життя, яке забрав ворог – трагедія, яка назавжди з нами і яку ніколи не виправити,
– написав він.
Нагадаємо, що 14 червня російські війська атакували Харківську область, завдавши ударів по залізничній інфраструктурі, зокрема, станції Лозова. Тоді було пошкоджено локомотиви, поранено машиніста та його помічника.
У ніч на 11 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області, влучивши в залізничне депо та інші об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару загинула працівниця Укрзалізниці, також є поранені серед залізничників.
Також 10 червня в Сумах дрон типу "Шахед" влучив у район вокзалу – уламки впали на пасажирський поїзд "Суми – Рахів", спричинивши загоряння даху останнього вагона. Постраждалих не було, однак поїзд вирушив із затримкою.