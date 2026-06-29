Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что погибшей девушке было всего 23 года. По предварительным данным, это студентка, которая в этот день только что получила диплом, рядом с ней лежала выпускная шапочка.

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Подробности страшного удара по Харькову

Российский КАБ принес страшную трагедию в город. Помимо погибшей девушки, известно о десяти раненых, среди них есть люди, получившие тяжелые травмы. В больнице находится молодая женщина с травматической ампутацией стопы. По состоянию на 17 часов 29 июня хирурги боролись за ее жизнь.

Пострадавший в результате обстрела водитель Анатолий Порякин чудом спасся. В момент атаки он проезжал мимо места взрыва. Мужчина услышал свист, лобовое стекло его машины треснуло, а его отбросило в сторону.

"Я выбил окно, потому что двери не открывались, и через него выбрался. Потом обернулся назад и увидел, что лежит девушка… а рядом еще один мужчина…", – вспомнил Анатолий Порякин.

Россия атаковала Харьков: смотрите видео

Помощь женщине, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, в частности, оказывал член отряда быстрого реагирования Красного Креста Игорь Яковлев. Он вспомнил, что у женщины оторвало ступню, ей сразу наложили турникет, перевязали и отправили в больницу. Все надеются, что с ней все будет хорошо.

Не первый удар России за последние дни

Во время удара рядом проезжал трамвай. К счастью, он не доехал буквально 10 – 15 метров до эпицентра взрыва, и все остались живы. Также поврежден автомобиль, который проезжал рядом.

Последствия очень разрушительные. Пострадали промышленная зона, проезжая часть, городское освещение, контактная сеть, трамваи. Сейчас все коммунальные службы работают на месте ликвидации последствий удара,

– добавил директор Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Богдан Гладких.

Он добавил, что КАБы постоянно долетают до Харькова. Враг начал целенаправленно среди бела дня наносить удары по гражданскому населению. Еще один КАБ, которым сегодня обстреливали Холодногорский район, попал в частный сектор, в огород. По счастливому стечению обстоятельств этот авиаснаряд ушел глубоко в землю и там не разорвался. Известно о женщине, раненной осколком стекла.

Также в течение дня россияне атаковали КАБами Малоданиловскую общину, там есть определенные разрушения, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Отдельно стоит сказать о том, что россияне продолжают свой террор. В воскресенье, 28 июня, оккупанты нанесли удар по Змиевской общине из РСЗО "Торнадо". Враг обстрелял место отдыха. Там погибла женщина, а еще 10 человек получили ранения, среди них есть и дети.

Вместе с тем оккупанты пытаются атаковать наши объекты инфраструктуры. Сегодняшняя атака, в частности по центру Харькова, помимо трагедии и тяжелораненых, принесла немало работы коммунальным службам: ведь повреждены трамвайные пути и электросети, в городе придется менять маршруты трамваев. Итак, все эти удары призваны остановить жизнь, которая сегодня кипит в прифронтовом городе.