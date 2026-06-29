Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Які наслідки ударів російського терору?

За даними місцевої влади, внаслідок російського удару загинула людина, ще семеро постраждали. Серед них є й ті, хто у важкому стані.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про пуски російський КАБів на область. Один з них вдарив по Холодногірському району Харкова.

Через атаку пошкоджено трамвай, електричну мережу, понад 15 автомобілів, будівлю підприємства та прилеглі будинки. На місці удару працюють рятувальники, медики та поліція.

Менш ніж за годину ворог завдав повторного удару по тому ж району. КАБ не здетонував, тому на місці прильоту працюють вибухотехніки.