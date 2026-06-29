Незадовго до десятої ранку для Дніпропетровщини оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів і балістичних ракет.

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Що відомо про атаку на Дніпро 29 червня?

О 10:26 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухається на Дніпро.

За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи. Як пишуть монітори, по Дніпру прилетіла балістика. Росіяни запустили її з Ростовської області.