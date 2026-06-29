Про наслідки російського терору розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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Які наслідки російського удару по Полтавщині?

У ніч проти 29 червня російські безпілотники атакували Полтавську область. Під удар потрапила автозаправна станція у Полтавському районі, внаслідок чого постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна медична допомога. Інші деталі щодо стану постраждалого уточнюються.

Зранку ще один ворожий БпЛА впав на території підприємства у Миргородському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки також зафіксовано часткове знеструмлення у Гадяцькій громаді. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків удару.

Наразі відповідні служби продовжують роботу на місцях інцидентів, оцінюючи масштаби пошкоджень.

Наслідки російського удару по Полтавській області / Фото ДСНС Полтавщини

Нагадаємо, Росія вночі здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 108 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили або подавили 82 дрони на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях та падіння уламків ще в кількох регіонах, атака продовжувалася і вранці.

У ніч проти 29 червня під удар потрапив Кропивницький. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств, де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

До слова, Росія дедалі частіше застосовує "Шахеди" та інші типи БпЛА для ударів по прифронтових АЗС у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. "Флеш" пояснив, що ці атаки не мають військового значення і спрямовані на терор цивільного населення.