Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також Росіяни вдарили по підприємству у Кропивницькому
Як відпрацювала ППО?
У ніч на 29 червня ворог атакував 108 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:
- Брянськ,
- Курськ,
- Міллєрово,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- ТОТ Донецької області,
- Чауда,
- Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, оборонці неба 82 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих й уламків на 4 локаціях.
У Повітряних силах попередили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях, якщо у Вашому регіоні оголошена повітряна тривога.
Результати роботи протиповятрної оборони в регіонах України / Інфографіка ПС ЗСУ