Про це деталі атаки повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків?

За попередньою інформацією, влучання було у багатоквартирний житловий будинок.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ударом пошкоджено 3 авто. У самому будинку вибито кілька вікон.

Екстрені служби працюють на місці.

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Нагадаємо, що вдень 28 червня росіяни також атакували Харків. Удар прийшовся по території АЗС в Шевченківському районі. Одна людина постраждала.

А вранці дрон влучив у багатоповерхівку. Одна людина звернулася по медичну допомогу. У неї – стресова реакція на травматичну подію.