Про це деталі атаки повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
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Що відомо про атаку на Харків?
За попередньою інформацією, влучання було у багатоквартирний житловий будинок.
На щастя, обійшлося без постраждалих.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ударом пошкоджено 3 авто. У самому будинку вибито кілька вікон.
Екстрені служби працюють на місці.
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Нагадаємо, що вдень 28 червня росіяни також атакували Харків. Удар прийшовся по території АЗС в Шевченківському районі. Одна людина постраждала.
А вранці дрон влучив у багатоповерхівку. Одна людина звернулася по медичну допомогу. У неї – стресова реакція на травматичну подію.