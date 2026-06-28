У ніч проти 28 червня ворог запустив 142 безпілотники різних типів, а також 8 ракет – шість балістичних "Іскандерів-М" / С-400 та дві протикорабельні "Циркон" /"Онікс". Про це повідомили Повітряні сили.
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Скільки цілей збила українська ППО уночі?
Станом на 08:30 Сили ППО знешкодили:
- одну протикорабельну ракету "Циркон"/ "Онікс";
- усі шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- 125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, були влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також уламків на 13 локаціях.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Нагадаємо, що уночі ворог вдарив по Києву кількома балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи. Вналідок атаки виникли пожежі, а також постраждав чоловік. Його госпіталізували.
Під обстрілом була і Дніпропетровська область. Через російські удари по АЗС у Дніпровському та Самарівському районах постраждали 2 людини. Виникли пожежі, пошкоджені автомобілі.
Увечері 27 червня масованої атаки зазнав Чернігів. На місто летіли десятки дронів. Унаслідок падіння БпЛА дві людини отримали осколкові поранення. Уламки впали і на території школи.