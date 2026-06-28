Про це свідчить доповідь Американського інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті?

На півночі Сумської області окупанти продовжили наступальні операції 26 та 27 червня, але не просунулися.

У Харківській області російські війська мали наступальні операції на північ та північний схід від Харкова 26 й 27 червня, але не просунулись, оскільки українські сили контратакували. За повідомленнями російських воєнкорів, Сили оборони контратакували під Козачою Лопанню (на північ від Харкова) та Земляним Яром (на північний схід від Харкова).

ЗСУ завдали низку ударів проти російських військових об'єктів у Бєлгородській області вздовж кордону з Харківщиною. Генеральний штаб повідомив 27 червня, що українські війська вдарили по російському командному пункту в Ленінському Бєлгородській області за 2 кілометри на північ від кордону.

Огляд ситуації на фронті: дивіться карти ISW

Безуспішними були російські наступальні дії на північний схід від Великого Бурлука 27 червня. Кадри, опубліковані 25 червня, вказують на те, що українські військові нещодавно просунулися в східному Липовому.

На окупованій частині Луганської області ЗСУ продовжили удари проти військових об'єктів країни-агресорки. Серед них газорозподільний об'єкт та військова машина, в якій перебував російський підполковник Олександр Золін.

У Донецькій області ворог продовжив наступальні операції на Слов'янському напрямку 26 і 27 червня. Країна-агресорка завдала ракетного удару по Слов'янську за допомогою касетних боєприпасів.

Окупанти продовжили наступальні дії в тактичних районах Костянтинівка-Дружківка, Добропілля та на Покровському напрямку 26 та 27 червня, але не просунулися. Водночас російська пропаганда робить брехливі заяви про те, що нібито захопили Покровськ.

Ситуація в Донецькій області: дивіться карту ISW

У Дніпропетровській області росіяни, попри наступальні дії на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, не досягли результатів.

На окупованій частині Запорізької області українські війська продовжують атакувати російську транспортну логістику. Кадри, опубліковані 27 червня, показують отвори та частково зруйнований проліт мосту вздовж шосе М-14 Ростов-Крим на південь від Володимирівки (приблизно 86 кілометрів від лінії фронту) після українських ударів 26 червня.

На Херсонському напрямку ні російські, ні українські джерела не повідомили про наземну активність 27 червня.

В окупованому Криму удари Сил оборони продовжують послаблювати російські протиповітряні сили та можливості зберігати паливо на півострові.

Ситуація на інших напрямках фронту: дивіться карту ISW