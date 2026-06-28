Об этом говорится в докладе Американского института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте?

На севере Сумской области оккупанты продолжили наступательные операции 26 и 27 июня, но не продвинулись.

В Харьковской области российские войска проводили наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова 26 и 27 июня, но не продвинулись, поскольку украинские силы контратаковали. По сообщениям российских военных корреспондентов, Силы обороны контратаковали в районе Козачей Лопани (к северу от Харькова) и Земляного Яра (к северо-востоку от Харькова).

ВСУ нанесли ряд ударов по российским военным объектам в Белгородской области вдоль границы с Харьковской областью. Генеральный штаб сообщил 27 июня, что украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту в Ленинском Белгородской области в 2 километрах к северу от границы.

Обзор ситуации на фронте: смотрите карты ISW

Безуспешными оказались российские наступательные действия к северо-востоку от Великого Бурлука 27 июня. Кадры, опубликованные 25 июня, указывают на то, что украинские военные недавно продвинулись в восточной части Липового.

На оккупированной части Луганской областиВСУ продолжили удары по военным объектам страны-агрессора. Среди них — газораспределительный объект и военная машина, в которой находился российский подполковник Александр Золин.

В Донецкой области враг продолжил наступательные операции на Славянском направлении 26 и 27 июня. Страна-агрессор нанесла ракетный удар по Славянску с использованием кассетных боеприпасов.

Оккупанты продолжили наступательные действия в тактических районах Константиновка-Дружковка, Доброполье и на Покровском направлении 26 и 27 июня, но не продвинулись. В то же время российская пропаганда делает лживые заявления о том, что якобы захватили Покровск.

Ситуация в Донецкой области: смотрите карту ISW

В Днепропетровской области россияне, несмотря на наступательные действия на Новопавловском и Александровском направлениях, не достигли результатов.

На оккупированной части Запорожской области украинские войска продолжают наносить удары по российской транспортной логистике. Кадры, опубликованные 27 июня, показывают пробоины и частично разрушенный пролет моста вдоль шоссе М-14 Ростов-Крым к югу от Владимировки (примерно в 86 километрах от линии фронта) после украинских ударов 26 июня.

На Херсонском направлении ни российские, ни украинские источники не сообщили о наземной активности 27 июня.

В оккупированном Крыму удары Сил обороны продолжают ослаблять российские противовоздушные силы и возможности хранения топлива на полуострове.

Ситуация на других направлениях фронта: смотрите карту ISW