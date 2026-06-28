Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що бої тривають під Вовчанськом (Харківщина) і на Сумщині. Однак там ситуація відносно стабільна.

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Ворог КАБами прагне прорвати українську оборону

Стосовно Сумської області, військовий експерт розповів, що то там ворог зміг вже декілька разів дістати до міста Суми артилерією. Це пов'язано зокрема з літнім періодом, коли багато зелені. Окупанти тепер мають змогу ховатися в посадках, пересувати техніку. Саме через це у ворога нині є можливість обстрілювати околиці Сум. Проте, якщо взяти загальну ситуацію, як зазначив Нарожний, з огляду на просування, Україна і Росія близькі до паритету.

Тобто ми якщо втрачаємо, то геть трішечки. І як це виглядає? Ми відступаємо, є у нас деякі втрати територій на Донбасі, але ми це наздоганяємо нашими наступами на Гуляйпільському напрямку, на стику Дніпропетровської та Донецької областей,

– озвучив Нарожний.

Аналіз ситуації на фронті: дивіться у відео

Зі слів Нарожного, там спостерігається звільнення українських територій. Він пояснив, що не можна сказати, що ЗСУ марширують вперед, але тактичне просування там точно є. В цілому лінія фронту стабільна. Тому що ворогу для того, щоб рухатися далі, потрібна величезна кількість першочергово піхоти, яку Росія втрачає в кількості 30 – 40 тисяч щомісяця.

Друге, що йому треба – забезпечити велику кількість артилерійських обстрілів. Військовий експерт зазначив, що якщо проаналізувати зведення Генштабу ЗСУ, то обсяг артобстрілів в порівнянні з 2025 роком значно впав.

Кількість у 2025 році була орієнтовно 4,5 – 5 тисяч обстрілів на добу. Зараз ми бачимо 2,5 – 3 тисячі. На жаль, не падає кількість ударів КАБами. 100 – 120 вильотів на добу роблять росіяни й до 300 авіаційних бомб скидають. От саме це є наразі запорукою їхнього просування. Тобто вони знищують наші укріплення і йдуть вперед,

– розповів Нарожний.

Однак в цілому військовий експерт на жодній ділянці фронту не вбачає такої ситуації, щоб ворог зміг би зайти в оперативний простір СОУ, тобто прорвати українську оборону і швидко просуватися. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що нині на всіх ділянках фронту збудовані (й цей процес продовжується) якісні укріплення, в яких українська піхота може тримати ефективно оборону.

"Фронт насичений безпілотниками, мовиться про FPV-дрони. Дуже гарно працює українська артилерія. На жаль, командування ракетних військ і артилерії не публікує загальну статистику, але її оприлюднюють окремі бригади. От, наприклад, 147-ма, яка воює під Покровськом, розміщує дуже позитивну статистику. Вона показує за місяць 3 800 знищених командних і спостережних пунктів, пунктів дислокації і складів", – озвучив Нарожний.

Такого показника досягає одна лише артилерійська бригада і тільки під Покровськом. Тобто масштаб знищення ворога в цілому значний. Тому умов для того, щоб російські війська десь швидко змогли просунутись чи прорвати українську лінію фронту, як підсумував військовий експерт, наразі немає.