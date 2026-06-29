О последствиях российского террора рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
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Каковы последствия российского удара по Полтавской области?
В ночь на 29 июня российские беспилотники атаковали Полтавскую область. Под удар попала автозаправочная станция в Полтавском районе, в результате чего пострадал один человек. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные детали по состоянию пострадавшего уточняются.
Утром еще один вражеский БПЛА упал на территории предприятия в Миргородском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В результате атаки также зафиксировано частичное обесточивание в Гадячском обществе. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения и ликвидацией последствий удара.
Соответствующие службы продолжают работу на местах инцидентов, оценивая масштабы повреждений.
Последствия российского удара по Полтавской области / Фото ГСЧС Полтавщины
Напомним, Россия ночью совершила массированную атаку на Украину, запустив 108 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 82 дрона на севере, юге и востоке страны. В то же время, зафиксировано попадание 25 БпЛА на 11 локациях и падение обломков еще в нескольких регионах, атака продолжалась и утром.
В ночь на 29 июня под удар попал Кропивницкий. В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, ликвидированный спасателями. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Россия все чаще применяет "Шахеды" и другие типы БпЛА для ударов по прифронтовым АЗС в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. "Флэш" объяснил, что эти атаки не имеют военного значения и направлены на террор гражданского населения.