О последствиях российского террора рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Смотрите также: Россия атаковала Украину 108 БПЛА: как отработала ПВО

Каковы последствия российского удара по Полтавской области?

В ночь на 29 июня российские беспилотники атаковали Полтавскую область. Под удар попала автозаправочная станция в Полтавском районе, в результате чего пострадал один человек. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные детали по состоянию пострадавшего уточняются.

Утром еще один вражеский БПЛА упал на территории предприятия в Миргородском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В результате атаки также зафиксировано частичное обесточивание в Гадячском обществе. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения и ликвидацией последствий удара.

Соответствующие службы продолжают работу на местах инцидентов, оценивая масштабы повреждений.

Последствия российского удара по Полтавской области / Фото ГСЧС Полтавщины

Напомним, Россия ночью совершила массированную атаку на Украину, запустив 108 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 82 дрона на севере, юге и востоке страны. В то же время, зафиксировано попадание 25 БпЛА на 11 локациях и падение обломков еще в нескольких регионах, атака продолжалась и утром.

В ночь на 29 июня под удар попал Кропивницкий. В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, ликвидированный спасателями. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Россия все чаще применяет "Шахеды" и другие типы БпЛА для ударов по прифронтовым АЗС в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. "Флэш" объяснил, что эти атаки не имеют военного значения и направлены на террор гражданского населения.