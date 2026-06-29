Вона скеровує на заправки "Шахеди" та інші БпЛА крилатого та роторного типу. Про це розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
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Навіщо Росії атакувати цивільні АЗС?
АЗС страждають у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
"Флеш" зауважив, що цивільні заправки жодним чином не впливають на військові поставки палива. Тож можна зробити висновок, що мета Росії – терор цивільного населення.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці – знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися,
– наголосив радник міністра оборони.
Удари по АЗС: дивіться відео
Нагадаємо, що у ніч на 29 червня російський безпілотник атакував автозаправну станцію в Полтавському районі.
28 червня під ударом опинилися автозаправки у двох районах Дніпропетровської області. Там спалахнули пожежі, пошкоджено автівки. Відомо про двох постраждалих.
26 червня FPV-дрон поцілив по автобусу поблизу АЗС на в'їзді в Нікополь. На жаль, двоє людей загинули, постраждали ще 12 людей.
Того ж дня Росія вдарила дроном по АЗС у Харкові.