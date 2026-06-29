Она направляет на заправки "Шахеды" и другие БПЛА крылатого и роторного типа. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
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Зачем России атаковать гражданские АЗС?
АЗС страдают в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
"Флеш" отметил, что гражданские заправки никоим образом не влияют на военные поставки топлива. Поэтому можно сделать вывод, что цель России — террор против гражданского населения.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться,
– подчеркнул советник министра обороны.
Удары по АЗС: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 29 июня российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе.
28 июня под ударом оказались автозаправки в двух районах Днепропетровской области. Там вспыхнули пожары, повреждены автомобили. Известно о двух пострадавших.
26 июня FPV-дрон поразил автобус возле АЗС на въезде в Никополь. К сожалению, двое человек погибли, ещё 12 человек пострадали.
В тот же день Россия нанесла удар дроном по АЗС в Харькове.