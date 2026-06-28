Подробиці розповіли в ДСНС.
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Що відомо про обстріли Дніпропетровщини?
Через російські удари по АЗС у Дніпровському й Самарському районах спалахнули пожежі, там також пошкоджені автівки. На жаль, відомо й про двох постраждалих.
Окрім того, у Нікопольському районі атаки зазнали сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська міська та Покровська сільська громади.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Унаслідок ударів у будівлі спортшколи виникла пожежа. Рятувальники змогли ліквідувати всі займання.
Пожежники гасять охоплені вогнем будівлі: дивіться фото ДСНС
Зауважимо також, що Дніпро й область перебувають під постійними атаками. Зокрема, днями російський FPV-дрон атакував автобус із працівниками біля автозаправної станції на в'їзді до Нікополя в Дніпропетровській області.
За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок удару поранення дістали 12 людей, серед яких дві 12-річні дівчинки. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На жаль, двоє людей загинули.
Де ще "прилітало" останнім часом?
Зранку 28 червня ворог атакував Київський район Харкова – там сталося влучання в багатоповерхівку. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Уночі росіяни тероризували Київ. Подекуди в столиці спалахнули пожежі, також було відомо про постраждалу людину – її госпіталізували.
А напередодні, 27 червня, вибух чули в Кропивницькому. Під масованою атакою дронів перебував і Чернігів – двоє людей отримали осколкові поранення. Фіксувалит також пошкодження інфраструктури.