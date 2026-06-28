Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків?

Повідомлення про влучання ударного дрона надійшло о 8:38. БпЛА поцілив у багатоповерхівку у Київському районі міста.

Начальник місцевої ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано між 7-м і 8-м поверхами багатоквартирного будинку.

Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці атаки,

– написав він.

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Які ще міста були під обстрілами?

Уночі ворог атакував Київ, через що фіксувалися пожежі. Відомо й про постраждалих. Також російські війська вдарили по АЗС на Дніпропетровщині й атакували місцеві громади дронами.

Загалом, у ніч на 28 червня російські війська здійснили комбіновану атаку, застосувавши 142 безпілотники різних типів і вісім ракет. Серед них – шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та дві протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс".

А перед цим, увечері 27 червня під масованим ударом опинився Чернігів. Росія спрямувала на місто десятки ударних дронів. Унаслідок падіння уламків безпілотників двоє людей зазнали осколкових поранень, також пошкоджень зазнала територія однієї зі шкіл, куди впали уламки.