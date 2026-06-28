Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков?

Сообщение о попадании ударного дрона поступило в 8:38. БПЛА попал в многоэтажку в Киевском районе города.

Начальник местной ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано между 7-м и 8-м этажами многоквартирного дома.

Экстренные службы работают на месте атаки,

– написал он.

Позже стало известно, что один человек обратился за медицинской помощью. У нее – острая реакция на стресс.

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Какие еще города были под обстрелами?

Ночью враг атаковал Киев, из-за чего фиксировались пожары. Известно и о пострадавших. Также российские войска ударили по АЗС на Днепропетровщине и атаковали местные общины дронами.

Всего в ночь на 28 июня российские войска совершили комбинированную атаку, применив 142 беспилотника разных типов и восемь ракет. Среди них – шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и две противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс".

А перед этим вечером 27 июня под массированным ударом оказался Чернигов. Россия направила на город десятки ударных дронов. В результате падения обломков беспилотников два человека получили осколочные ранения, также повреждения получила территория одной из школ, куда упали обломки.