Там спалахнула пожежа. Про наслідки повідомляє очільник ЗОВА Іван Федоров.
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Що відомо про удар по Запоріжжю?
Передусім зазначимо, що для області була оголошена ракетна загроза. Вибухи прогриміли близько 10:28.
Унаслідок ворожої атаки фіксували руйнування та пожежу. Також відомо, що поранень зазнали чоловік і жінка.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео ОВА