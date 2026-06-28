Там спалахнула пожежа. Про наслідки повідомляє очільник ЗОВА Іван Федоров.

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Що відомо про удар по Запоріжжю?

Передусім зазначимо, що для області була оголошена ракетна загроза. Вибухи прогриміли близько 10:28.

Унаслідок ворожої атаки фіксували руйнування та пожежу. Також відомо, що поранень зазнали чоловік і жінка.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео ОВА