Там вспыхнул пожар. О последствиях сообщает глава ЗОВА Иван Федоров.

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Что известно об ударе по Запорожью?

Прежде всего, отметим, что для области была объявлена ​​ракетная угроза. Взрывы прогремели около 10:28.

В результате вражеской атаки фиксировали разрушение и пожар. Также известно, что ранения получили мужчина и женщина.

Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео ОВА