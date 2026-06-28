Там вспыхнул пожар. О последствиях сообщает глава ЗОВА Иван Федоров.
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Что известно об ударе по Запорожью?
Прежде всего, отметим, что для области была объявлена ракетная угроза. Взрывы прогремели около 10:28.
В результате вражеской атаки фиксировали разрушение и пожар. Также известно, что ранения получили мужчина и женщина.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео ОВА