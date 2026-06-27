Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий в фейсбуке.

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Каковы последствия российских обстрелов?

В течение последних двух дней российские войска наносили массированные удары по производственным объектам "Нафтогаза". Для нанесения ударов оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники.

По данным компании, в результате одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший работников производственного объекта. Несмотря на удар, люди, к счастью, не пострадали, но транспортное средство получило повреждения.

Имеются разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег,

– говорится в сообщении.