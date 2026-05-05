Россия ударила по газодобывающим объектам на Полтавщине и Харьковщине. Об этом сообщили в NaftogazUA.

Какие последствия российской атаки?

В ночь на 5 мая оккупанты ударили БпЛА и баллистическими ракетами по объектам Нафтогаза. В результате атаки погибли:

3 работника Нафтогаза;

2 спасателей ГСЧС.

Также ранения получили еще 37 человек. В Нафтогазе сообщили о значительных разрушениях и отметили, что оккупанты коварно атаковали объекты.

Били коварно и жестоко – БпЛА и баллистикой. Имеем значительные разрушения и потери добычи,

– отметили в Нафтогазе.

Что еще известно о вражеской атаке 5 мая?

Противник атаковал Украину 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 164 дронами с разных направлений. Большинство воздушных целей удалось обезвредить, однако кое-где произошли попадания.

На Полтавщине зафиксированы ракетные удары и атаки беспилотниками, что привели к повреждениям промышленных объектов и железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки погибли двое спасателей, 3480 потребителей остались без газа, а 31 человек получил ранения.

Росіяни атакували Харків ударними дронами. Обстрілу зазнали Холодногірський та Основ'янський райони, продовжують моніторити ситуацію.