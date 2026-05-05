Россия ударила по газодобывающим объектам на Полтавщине и Харьковщине. Об этом сообщили в NaftogazUA.
Смотрите также Летели дроны и ракеты: на Полтавщине более 3000 абонентов без газа, двое спасателей погибли
Какие последствия российской атаки?
В ночь на 5 мая оккупанты ударили БпЛА и баллистическими ракетами по объектам Нафтогаза. В результате атаки погибли:
- 3 работника Нафтогаза;
- 2 спасателей ГСЧС.
Также ранения получили еще 37 человек. В Нафтогазе сообщили о значительных разрушениях и отметили, что оккупанты коварно атаковали объекты.
Били коварно и жестоко – БпЛА и баллистикой. Имеем значительные разрушения и потери добычи,
– отметили в Нафтогазе.
Что еще известно о вражеской атаке 5 мая?
Противник атаковал Украину 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 164 дронами с разных направлений. Большинство воздушных целей удалось обезвредить, однако кое-где произошли попадания.
На Полтавщине зафиксированы ракетные уРоссияне атаковали Харьков ударными дронами. Обстрелу подверглись Холодногорский и Основянский районы, продолжают мониторить ситуацию.дары и атаки беспилотниками, что привели к повреждениям промышленных объектов и железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки погибли двое спасателей, 3480 потребителей остались без газа, а 31 человек получил ранения.
Росіяни атакували Харків ударними дронами. Обстрілу зазнали Холодногірський та Основ'янський райони, продовжують моніторити ситуацію.