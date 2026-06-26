24 Канал сообщает о передвижении вражеских дронов со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на картеЕсли Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Реактивный БПЛА над Богодуховом с севера. Группа БПЛА из Белгородской области (Россия) – на север Харьковской области, курсом на Богодухов. Группа БПЛА направляется на Запорожье с юга. Группа БПЛА направляется на Чернигов с севера. БПЛА в направлении Харькова с севера. БПЛА на Харьков с севера. БПЛА из Брянской области России – в Черниговскую область, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Любеча и Славутича. Группа БПЛА из Луганской области – в Харьковскую область, курсом на Лозовую. БПЛА на Харьков с севера. БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Богодухов. Группа БПЛА на востоке Харьковской области – курсом на Купянск. БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Запорожскую область.
Реактивный БПЛА над Богодуховом с севера.
Группа БПЛА из Белгородской области (Россия) – на север Харьковской области, курсом на Богодухов.
Группа БПЛА направляется на Запорожье с юга.
Группа БПЛА направляется на Чернигов с севера.
БПЛА в направлении Харькова с севера.
БПЛА на Харьков с севера.
БПЛА из Брянской области России – в Черниговскую область, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Любеча и Славутича.
Группа БПЛА из Луганской области – в Харьковскую область, курсом на Лозовую.
БПЛА на Харьков с севера.
БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Богодухов.
Группа БПЛА на востоке Харьковской области – курсом на Купянск.
БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Запорожскую область.