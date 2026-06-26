24 Канал сообщает о передвижении вражеских дронов со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте