24 Канал сообщает о передвижении вражеских дронов со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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21:42, 26 июня

Реактивный БПЛА над Богодуховом с севера.

21:20, 26 июня

  • Группа БПЛА из Белгородской области (Россия) – на север Харьковской области, курсом на Богодухов.

  • Группа БПЛА направляется на Запорожье с юга.

21:03, 26 июня

  • Группа БПЛА направляется на Чернигов с севера.

  • БПЛА в направлении Харькова с севера.

20:44, 26 июня

БПЛА на Харьков с севера.

20:40, 26 июня

БПЛА из Брянской области России – в Черниговскую область, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Любеча и Славутича.

20:39, 26 июня

Группа БПЛА из Луганской области – в Харьковскую область, курсом на Лозовую.

20:15, 26 июня

БПЛА на Харьков с севера.

19:58, 26 июня

БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Богодухов.

19:44, 26 июня

  • Группа БПЛА на востоке Харьковской области – курсом на Купянск.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Запорожскую область.