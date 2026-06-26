Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Times.
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Что сказал главнокомандующий о переломном моменте в войне?
Украина пока не видит признаков приближения переломного момента в войне, однако рассчитывает на постепенное истощение российских ресурсов.
По словам Сырского, пока рано говорить о кардинальных изменениях на фронте. Вместо этого украинская стратегия предусматривает достижение так называемой "кульминационной точки" противника, когда его возможности будут исчерпаны.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Среди ключевых задач Сил обороны Главнокомандующий назвал удержание позиций, уничтожение живой силы противника в масштабах, которые Россия не способна компенсировать, а также удары по вражеской логистике, энергетике и оборонно-промышленному комплексу.
Он подчеркнул, что современная война представляет собой постоянное технологическое соревнование, в котором решающее значение имеют инновации и скорость внедрения новых средств борьбы. Также генерал предупредил, что "окно возможностей" может быть ограниченным из-за возможных технологических прорывов любой из сторон.
Напомним, ранее Сырский отмечал, что Россия сосредоточила на территории Украины около 721 300 военнослужащих в составе своей наступательной группировки.
По оценкам украинского командования, противник сохраняет превосходство в артиллерии, ракетах и живой силе и не отказывается от планов дальнейшего продвижения, применяя тактику массированных пехотных атак и ударов с помощью дронов. Также фиксируется рост количества FPV-дронов, количество которых Россия планирует существенно увеличить до конца года.
Кроме того, по словам Сирского, ВСУ планируют усилить оборону северных рубежей, в частности путем создания новых воинских подразделений в связи с угрозой со стороны России и риском провокаций с территории Беларуси. По оценкам командования, Россия может расширить фронт и создать дополнительные дивизии и бригады, что вынуждает Украину наращивать силы для удержания более широкой и глубокой линии обороны. Новые части необходимы, поскольку увеличение численности существующих бригад не решает проблему протяженности фронта.