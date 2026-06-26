Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Times.

Смотрите также: Сырский назвал общее количество российских войск в Украине

Что сказал главнокомандующий о переломном моменте в войне?

Украина пока не видит признаков приближения переломного момента в войне, однако рассчитывает на постепенное истощение российских ресурсов.

По словам Сырского, пока рано говорить о кардинальных изменениях на фронте. Вместо этого украинская стратегия предусматривает достижение так называемой "кульминационной точки" противника, когда его возможности будут исчерпаны.

Среди ключевых задач Сил обороны Главнокомандующий назвал удержание позиций, уничтожение живой силы противника в масштабах, которые Россия не способна компенсировать, а также удары по вражеской логистике, энергетике и оборонно-промышленному комплексу.

Он подчеркнул, что современная война представляет собой постоянное технологическое соревнование, в котором решающее значение имеют инновации и скорость внедрения новых средств борьбы. Также генерал предупредил, что "окно возможностей" может быть ограниченным из-за возможных технологических прорывов любой из сторон.

Напомним, ранее Сырский отмечал, что Россия сосредоточила на территории Украины около 721 300 военнослужащих в составе своей наступательной группировки.

По оценкам украинского командования, противник сохраняет превосходство в артиллерии, ракетах и живой силе и не отказывается от планов дальнейшего продвижения, применяя тактику массированных пехотных атак и ударов с помощью дронов. Также фиксируется рост количества FPV-дронов, количество которых Россия планирует существенно увеличить до конца года.

Кроме того, по словам Сирского, ВСУ планируют усилить оборону северных рубежей, в частности путем создания новых воинских подразделений в связи с угрозой со стороны России и риском провокаций с территории Беларуси. По оценкам командования, Россия может расширить фронт и создать дополнительные дивизии и бригады, что вынуждает Украину наращивать силы для удержания более широкой и глубокой линии обороны. Новые части необходимы, поскольку увеличение численности существующих бригад не решает проблему протяженности фронта.