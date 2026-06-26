Об этом заявил главнокомандующий ВСУ в интервью The Times.

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Что сказал Сирский о численности группировки российских войск в Украине?

Журналисты The Times написали, что хотя Украина удерживает инициативу в кампании с использованием дронов, она страдает от нехватки войск. В материале говорится, что Россия пока имеет преимущество в баллистических ракетах, артиллерийских запасах и людских ресурсах. В частности, считается, что на украинской территории находится 721 300 российских военнослужащих.

Более того, как отмечают журналисты, Путин остается непреклонным в отношении предложений о мирных переговорах. И хотя его возможности ограничены, российский президент может все же отдать предпочтение эскалации, а не переговорам.

Мы не должны недооценивать врага. Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего с точки зрения её систем вооружения,

– предупредил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ предупредил, что российское командование не отказалось от своих планов захвата территории Украины.

"Как и в 2025 году, они (оккупанты – 24 Канал) продолжают задействовать значительные силы пехоты, используя тактику "тысячи прорывов", пытаясь максимально продвинуться вглубь нашей обороны. Также наблюдается увеличение количества FPV-дронов на поле боя. В настоящее время их численность колеблется в среднем в пределах 6–7 тысяч, и они планируют до конца года довести эту цифру до 33 тысяч. Это фантастическая цифра, но такие планы у них существуют", — пояснил генерал.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что с начала 2026 года Силы обороны Украины поразили дронами более 800 000 подтвержденных российских целей. В частности, было уничтожено или тяжело ранено около 167 000 российских военнослужащих.