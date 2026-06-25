Об этом в комментарии для LIGA.net заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Сырский отметил, что из-за провала наступательных действий на основных направлениях российские войска ищут новые способы давления на Украину, в частности со стороны Беларуси. Это позволило бы оккупантам расширить зону боевых действий и увеличить длину фронта на 160 километров.

Российское командование уже скорректировало свои планы на 2026 год. По словам Главнокомандующего, оккупанты намерены дополнительно сформировать новые дивизии и как минимум пять бригад. Это создает серьезные вызовы для обороны Украины.

Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо уступаешь. Третьего не дано,

– сказал главнокомандующий.

Поэтому для эффективного сдерживания возможного наступления врага с нового направления и защиты приграничных территорий необходимо создать новые воинские подразделения.

На вопрос, зачем создавать новые бригады, а не пополнять уже имеющиеся, главнокомандующий ВСУ ответил: "Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться".

Он подчеркнул, что одну бригаду невозможно эффективно распределить на значительно более обширный участок фронта. Зато увеличение ее численности позволяет дольше сохранять боеспособность и выполнять задачи на определенном направлении.

Сырский подчеркнул, что сейчас линия фронта имеет иную специфику — она существенно увеличилась в глубину.

"Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима: нужны новые воинские части", — подытожил он.

Напомним, 16 июня Главнокомандующий ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины усиливают оборону государственной границы на северном направлении за счет формирования новых частей беспилотных систем. Вместе с тем он анонсировал расширение БПЛА в подразделения территориальной обороны.

Также известно, что из-за потенциального наступления России со стороны Беларуси Украина ускорила масштабное строительство многоуровневой системы оборонительных фортификаций. Речь идет о возведении сотен километров противотанковых рвов, бетонных заграждений, укрытий и "зубов дракона" на наиболее опасных участках фронта.