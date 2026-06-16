Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания, посвященного состоянию и готовности резервов.

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Что известно о новых подразделениях?

Особое внимание во время совещания уделили ситуации на северном направлении государственной границы. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем.

Они будут оснащены необходимым вооружением, техникой и средствами для выполнения задач в зоне ответственности. Параллельно продолжается наращивание потенциала уже действующих подразделений, работающих на этом направлении.

Отдельно было рассмотрено состояние бригад территориальной обороны. По результатам обсуждения принято решение о масштабировании беспилотной компоненты в их составе. Речь идет о расширении использования дронов для разведки, поражения противника и усиления контроля за районами ответственности. Сырский подчеркивает, что это должно существенно повысить оперативные возможности подразделений ТрО.

Во время совещания заслушали доклады о восстановлении боеспособности воинских частей после выполнения боевых задач. Также обсуждалось доукомплектование подразделений вооружением, техникой и другими ресурсами. В ВСУ подчеркивают, что развитие резервов и быстрое восстановление подразделений являются критически важными в условиях длительных боевых действий.

Отдельный акцент сделан на развитии сержантского корпуса. Именно сержанты являются ключевым звеном управления в подразделениях и обеспечивают связь между командованием и военнослужащими.

Будущие командиры должны вырастать прежде всего из числа воинов, доказавших свою эффективность в бою, обладающих лидерскими качествами, авторитетом среди сослуживцев и высокой мотивацией к службе,

– говорит Сырский.

Как еще Украина усиливает защиту границы?

Украина ускорила масштабное строительство многоуровневой системы оборонительных сооружений, чтобы подготовиться к возможным новым наступательным действиям России. Речь идет о возведении сотен километров противотанковых рвов, бетонных заграждений, укрытий и "зубов дракона" на наиболее угрожающих направлениях фронта.

Система обороны выстраивается в три эшелона: передовую линию обустраивают боевые подразделения, вторую – инженерные войска, а третью – областные военные администрации вокруг ключевых городов и логистических узлов.

Военные отмечают, что характер войны изменился, и теперь главной угрозой стали FPV-дроны и другие беспилотники. Из-за этого укрепления все чаще предусматривают заглубленные позиции, защищенные командные пункты и дополнительные средства маскировки и защиты от ударов с воздуха. В то же время традиционные элементы обороны, такие как противотанковые рвы и бетонные пирамиды, остаются важной составляющей системы сдерживания.

По данным издания, строительные подразделения сталкиваются с атаками российских дронов, что затрудняет выполнение работ и приводит к потерям техники и ранениям среди военных. Несмотря на это, Украина продолжает наращивать темпы строительства, инвестируя десятки миллиардов гривен в укрепление оборонительных рубежей.