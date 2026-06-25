Про це у коментарі для LIGA.net. заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський зауважив, що через провал наступальних дій на основних напрямках російські війська шукають нові способи тиску на Україну, зокрема з боку Білорусі. Це дозволило б окупантам розширити зону бойових дій та збільшити довжину фронту на 160 кілометрів.

Російське командування вже скорегувало свої плани на 2026 рік. За словами Головкома, окупанти хочуть додатково створити нові дивізії та щонайменше п'ять бригад. Це створює серйозні виклики для оборони України.

Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано,

– сказав головнокомандувач.

Тож для ефективного стримування можливого наступу ворога з нового напрямку та захисту прикордонних територій необхідно створити нові військові підрозділи.

На питання, для чого створювати нові бригади й не поповнювати вже наявні, головком ЗСУ відповів: "Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись".

Він наголосив, що одну бригаду неможливо ефективно розподілити на значно більшу ділянку фронту. Натомість збільшення її чисельності дозволяє довше зберігати боєздатність і виконувати завдання на визначеному напрямку.

Сирський наголосив, що зараз інша специфіка лінії фронту – вона суттєво збільшилась у глибину.

"Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини", – підсумував він.

Нагадаємо, 16 червня Головком ЗСУ повідомляв, що СОУ посилюють оборону державного кордону на північному напрямку через формування нових частин безпілотних систем. Разом із тим він анонсував масштабування БпЛА у підрозділи територіальної оборони.

Також відомо, що через потенційний наступ Росії з боку Білорусі Україна прискорила масштабне будівництво багаторівневої системи оборонних фортифікацій. Мовиться про зведення сотень кілометрів протитанкових ровів, бетонних загороджень, укриттів і "зубів дракона" на найбільш загрозливих напрямках фронту.