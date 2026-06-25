В данном случае Александр Лукашенко фактически пошел на невыгодный для России шаг, пояснили в Институте изучения войны.

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Почему Лукашенко выполнил просьбу Зеленского?

Путин требует от Беларуси разрешить России запускать дроны с её территории и расширить фронт на запад. Тогда Украина была бы вынуждена перебросить часть своих сил с линии фронта к границе с Беларусью.

Москва также угрожает Минску прекращением финансовой поддержки, если тот не согласится на эти требования. Кроме того, Кремль продолжает продвигать тезис о якобы угрозе для Беларуси со стороны Украины, обещая ее защищать.

В то же время реакция Минска на ультиматум Зеленского, по оценке аналитиков, свидетельствует о том, что Лукашенко пока не готов полностью втягивать Беларусь в российскую войну.

Он пытается сохранить поддержку Кремля, но при этом не потерять остатки суверенитета своей страны.

С 2022 года Лукашенко не разрешает использовать белорусскую армию в войне против Украины и не соглашается на массовое привлечение белорусов в российскую армию.

Кроме того, он и белорусские высокопоставленные чиновники избегают риторики Кремля о том, что Украина якобы представляет угрозу для Беларуси.

Лукашенко продолжает оттягивать выполнение требований Москвы о более активном участии Беларуси в войне, при этом стараясь делать относительно нейтральные заявления в отношении Украины,

– подытожили в ISW.

Что известно о ситуации с ретрансляторами?

15 июня Александр Лукашенко неожиданно извинился перед украинским лидером за "резкие высказывания" и заверил, что нападения со стороны Беларуси ждать не стоит.

В ответ Зеленский призвал белорусского диктатора "оставить извинения при себе", а вместо этого убрать ретрансляторы у границы с Украиной.

Обратите внимание! С осени прошлого года на территории Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают оккупантам точнее наносить удары дронами по украинским городам.

Президент пригрозил уничтожить эти системы на территории Беларуси, если она сама их не уберет. Уже на следующий день стало известно, что ретрансляторы прекратили работу.

Впрочем, пока неизвестно, полностью ли Беларусь демонтировала оборудование или лишь временно приостановила его использование.