Об этом президент Украины сообщил в интервью ТСН.

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Что сказал Зеленский Лукашенко?

Украина неоднократно обращалась к Беларуси с призывом прекратить помогать России. В частности, известно, что на территории страны-союзника агрессора установлены ретрансляторы, которые технически помогают российским и иранским дронам точнее бить по украинским городам.

Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами, его "извиняюсь", пусть он оставит для себя. Оно не работает после первого дня начала войны,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что неоднократно передавал Минску, что его первым шагом деэскалации должен стать отказ от какой-либо техподдержки российской армии. На это Зеленский дал Лукашенко неделю, однако ответа пока не получил.

Так, как это передавалось им не раз, мы пришли в стадию публичного сигнала. Это говорит о том, что если он не снимет – мы снимем, что и произойдет через неделю. Либо они, либо мы,

– сказал украинский лидер.

Кроме этого, Зеленский призвал Беларусь прекратить поставки горючего для российской армии.

Напомним, что украинская разведка зафиксировала четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях Беларуси. Оборудование позволяло россиянам избивать по северным регионам Украины.

Также Украина знает о сотрудничестве некоторых белорусских предприятий с военно-промышленным комплексом России. Тогда президент Зеленский назвал такую ​​поддержку втягиванием Беларуси в войну против Украины.