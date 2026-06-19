Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса, передает "Суспильне".

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Какой ультиматум поставил Зеленский?

По словам Зеленского, в Беларуси, вдоль границы с Украиной, до сих пор находится техника, которая помогает корректировать российские обстрелы. Глава государства подчеркнул, что у Лукашенко есть 1 неделя на то, чтобы убрать ее.

В приграничных с Украиной областях находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Недели хватит на то, чтобы её убрать, отключить? Иначе это сделаем мы,

– заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил, что Беларусь до сих пор помогает России с поставками топлива, однако Александр Лукашенко и нынешние власти страны могут положить этому конец.

Почему Лукашенко перестал делать громкие заявления о войне?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время делает все более осторожные заявления о войне России против Украины.

Это указывает на то, что белорусский диктатор осознает последствия возможного вступления своей страны в войну на стороне Кремля.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал "24 Каналу", что Лукашенко вряд ли согласится на прямое вовлечение Беларуси в боевые действия. По его словам, для этого есть как военные, так и внутриполитические причины.