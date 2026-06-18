Советник Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил "24 Каналу", что Лукашенко вряд ли согласится на прямое вовлечение Беларуси в боевые действия. По его словам, для этого есть как военные, так и внутриполитические причины.

Смотрите также: Лукашенко дал прогноз, когда закончится война в Украине

Почему Лукашенко изменил риторику

Михаил Подоляк обратил внимание на то, что последние заявления Лукашенко существенно отличаются от его предыдущих угроз в адрес Украины. Вместо этого сейчас белорусский диктатор подчеркивает, что не планирует воевать с украинцами.

Важно! Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует вступать в войну против Украины и пытается избежать прямой эскалации конфликта. Он обратился к Владимиру Зеленскому с заверениями, что Минск не представляет военной угрозы для Украины.

Очевидно, он понимает уязвимость Беларуси в случае прямого конфликта с Украиной.

Его не втянут в войну. Лукашенко, похоже, все-таки вернулся к адекватности. Осознал, что территория Беларуси намного меньше и ее можно полностью прострелить. Количество дальнобойных средств поражения настолько велико, что достаточно быстро можно полностью уничтожить всё, что нужно будет уничтожить в Беларуси,

– сказал советник ОП.

Кроме того, Подоляк считает, что белорусское общество никогда не поддерживало полномасштабную войну так, как это происходило в России.

И если Лукашенко ввяжется в это (в войну против Украины – 24 Канал), то у него будут огромные проблемы, как в 2020 году. Он это осознает,

– отметил Подоляк.

Советник Офиса Президента также прокомментировал заявления о якобы атаке украинских дронов на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Он назвал такие сообщения очередным примером российской пропаганды и попыткой повлиять на общественное мнение в Беларуси.

Советник ОП о Беларуси и войне: видео

Однако подобные информационные кампании уже не оказывают существенного влияния на международное сообщество, ведь мир хорошо понимает принципы работы российской пропаганды.

К слову, Лукашенко заявил, что Россию якобы "ввели в заблуждение" относительно быстрого завершения войны против Украины, из-за чего конфликт затянулся. По его версии, в начале боевых действий в Москве рассчитывали на быструю победу, однако реальность оказалась иной. Также он утверждает, что ход войны изменил первоначальные планы Кремля и повлиял на ее продолжительность.