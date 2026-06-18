Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Лукашенко навряд чи погодиться на пряме залучення Білорусі до бойових дій. За його словами, для цього є як військові, так і внутрішньополітичні причини.

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Чому Лукашенко змінив риторику

Михайло Подоляк звернув увагу на те, що останні заяви Лукашенка суттєво відрізняються від його попередніх погроз на адресу України. Натомість зараз білоруський диктатор наголошує, що не планує воювати з українцями.

Важливо! Лукашенко заявив, що Білорусь не планує вступати у війну проти України та намагається уникнути прямої ескалації конфлікту. Він звернувся до Володимира Зеленського із запевненнями, що Мінськ не становить військової загрози для України.

Очевидно, він розуміє вразливість Білорусі у випадку прямого конфлікту з Україною.

Його не втягнуть у війну. Лукашенко якраз таки повернувся до адекватності. Усвідомив те, що територія Білорусі набагато менша і вона прострілюється повністю. Кількість далекобійних засобів ураження настільки велика, що достатньо швидко можна повністю знищити все, що треба буде знищити в Білорусі,

– сказав радник ОП.

Крім того, Подоляк вважає, що білоруське суспільство ніколи не підтримувало повномасштабну війну так, як це відбувалося в Росії.

І якщо Лукашенко туди залізе (у війну проти України – 24 Канал), то в нього будуть величезні проблеми, як у 2020 році. Він це усвідомлює,

– зазначив Подоляк.

Радник Офісу Президента також прокоментував заяви про нібито атаку українських дронів на автобус із білоруськими дітьми у Брянській області. Він назвав такі повідомлення черговим прикладом російської пропаганди та спробою вплинути на громадську думку в Білорусі.

Радник ОП про Білорусь та війну: відео

Проте подібні інформаційні кампанії вже не мають суттєвого впливу на міжнародну спільноту, адже світ добре розуміє принципи роботи російської пропаганди.

До слова, Лукашенко заявив, що Росію нібито "ввели в оману" щодо швидкого завершення війни проти України, через що конфлікт затягнувся. За його версією, на початку бойових дій у Москві розраховували на швидку перемогу, однак реальність виявилася іншою. Також він стверджує, що перебіг війни змінив початкові плани Кремля та вплинув на її тривалість.