24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу?
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Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі. Група БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на північ Харківщини, курсом на Богодухів. Група БпЛА на Запоріжжя з півдня. Група БпЛА на Чернігів з півночі. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА з Брянської області Росії – на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич. Група БпЛА з Луганщини – на Харківщину, курсом на Лозову. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Богодухів. Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на Куп’янськ. БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі.
Група БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на північ Харківщини, курсом на Богодухів.
Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Група БпЛА на Чернігів з півночі.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА з Брянської області Росії – на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич.
Група БпЛА з Луганщини – на Харківщину, курсом на Лозову.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Богодухів.
Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на Куп’янськ.
БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Запорізьку область.