24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

До теми "Рано говорити": Сирський відповів, коли чекати на перелом у війні

Що відомо про повітряну тривогу?

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Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

21:42, 26 червня

Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі.

21:20, 26 червня

  • Група БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на північ Харківщини, курсом на Богодухів.

  • Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:03, 26 червня

  • Група БпЛА на Чернігів з півночі.

  • БпЛА на Харків з півночі.

20:44, 26 червня

БпЛА на Харків з півночі.

20:40, 26 червня

БпЛА з Брянської області Росії – на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич.

20:39, 26 червня

Група БпЛА з Луганщини – на Харківщину, курсом на Лозову.

20:15, 26 червня

БпЛА на Харків з півночі.

19:58, 26 червня

БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Богодухів.

19:44, 26 червня

  • Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на Куп’янськ.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Запорізьку область.